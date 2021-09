Spara contro un'automobile e scappa via. Potrebbe essere un agguato senza esito quello che ha portato al fermo di un uomo di 52 anni già noto alle forze dell'ordine, arrestato in flagranza di reato a Bronte dai carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo Radiomobile di Randazzo. Le accuse a suo carico sono di porto d'arma clandestina e spari in luogo pubblico.