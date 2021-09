Arriva un nuovo bollettino dall' ospedale Cannizzaro di Catania, dove da domenica sera si trova ricoverato il 43enne carabiniere rimasto ferito da un colpo di pistola che lo ha raggiunto nella sesta vertebra cercivale. L'uomo era intervenuto per sedare una rissa all'esterno della chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale. Il tutto è avvenuto quando mancavano pochi minuti per la conclusione della celebrazione della prima comunione dei bambini della parrocchia . Il militare, che era libero dal servizio, stava partecipando alla funzione religiosa come genitore.

Arriva un nuovo bollettino dall'ospedale Cannizzaro di Catania, dove da domenica sera si trova ricoverato il 43enne carabiniere rimasto ferito da un colpo di pistola che lo ha raggiunto nella sesta vertebra cercivale. L'uomo era intervenuto per sedare una rissa all'esterno della chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale. Il tutto è avvenuto quando mancavano pochi minuti per la conclusione della celebrazione della prima comunione dei bambini della parrocchia. Il militare, che era libero dal servizio, stava partecipando alla funzione religiosa come genitore.

Stesso ruolo della coppia che ha iniziato a litigare già prima dell'inizio della messa e le cui famiglie si sono date appuntamento all'esterno dell'edificio religioso, venendo presto alle mani. Proprio in quella circostanza, il 69enne C.L. - nonno di uno dei bambini che da poco avevano ricevuto il sacramento - ha tirato fuori una pistola esplodendo un colpo e raggiungendo all'altezza del collo il carabiniere. Il 69enne, fermato dopo il fatto, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza ed è accusato di tentato omicidio.

«Il carabiniere ferito domenica sera è in atto ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in condizioni generali stazionarie. Ha continuato la terapia farmacologica e le visite specialistiche finalizzate alla valutazione dei reliquati della lesione vertebro-midollare - si legge in una nota del Cannizzaro - È stata effettuata, in particolare, una nuova serie di controlli necessari al percorso riabilitativo, già iniziato nella degenza in corso, che proseguirà dai prossimi giorni nell'Unità Spinale Unipolare. Al momento - conclude la nota - la prognosi resta riservata con riferimento al pieno recupero della funzionalità motoria».