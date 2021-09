Tre mesi di violenze e minacce , anche in pubblico e che in molti casi hanno portato la vittima a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'ennesima storia di violenza sulle donne arriva da Mirabella Imbaccari , in provincia di Catania. Qui i carabinieri hanno arrestato un 33enne del posto, per il quale il tribunale ha disposto la carcerazione. L'uomo è accusato di avere più volte picchiato la donna , 37 anni, in seguito alla decisione di interrompere la relazione.

Il primo episodio è accaduto tre giorni dopo la separazione. L'uomo ha causato alla vittima un trauma cranico facciale con ecchimosi all'occhio destro, alle braccia, al collo e alle gambe. Altre aggressioni si sono verificate il 16 giugno e il 7 luglio. In quest'ultima occasione, l'uomo dopo avere fatto cadere la donna, le ha tolto il cellulare e le chiavi di casa. In altre circostanze il 33enne è stato bloccato dai propri parenti chiamati dai vicini di casa.

Le violenze, tuttavia, si sono ripetute anche più di recente, al punto che alla vigilia di ferragosto, la vittima è stata avvicinata, presa dai capelli e trascinata in auto. All'interno dell'abitacolo l'uomo l'ha presa a pugni, fino a che la donna è riuscita a scappare. L'aggressione però non si è interrotta: il 33enne l'ha rincorsa e trascinata per strada. I sanitari hanno dato una prognosi di 15 giorni. La procura di Caltagirone ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere.