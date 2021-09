Ancora un femminicidio in provincia di Catania, a poche settimane da quello di Vanessa Zappalà. A Bronte, una donna di 46 anni è stata accoltellata dal marito, Filippo Asero, di 47 anni. Stando alle prime verifiche, la vittima si chiamava Ada Rotini ed è stata sgozzata.

Originaria di Noto, due figli, e di professione badante, questa mattina si è recata, insieme all'uomo che accudiva, in via Boscia dove abita il marito. Qui è avvenuta l'aggressione, fatale per la donna mentre l'altra persona è rimasta ferita al braccio. Subito dopo il marito si è conficcato un coltello nel petto, probabilmente per uccidersi ma senza riuscirci.

L'uomo ferito al braccio è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Castiglione Prestianni di Bronte, mentre l'assassino è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. I medici del Pronto soccorso hanno diagnosticato un trauma addominale. L'uomo, dopo essere stato sottoposto a una tac, è stato trasferito in sala operatoria per l'estrazione del coltello. Le condizioni di Asero sono gravi ma, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe cavarsela. Pare che proprio oggi la coppia avrebbe dovuto ratificare il divorzio.

Come verificato da MeridioNews, Asero nel 2001 fu arrestato per l'omicidio di Sergio Gardani, ritenuto tra gli uomini più vicini al boss di Bronte Francesco Montagno Bozzone. A incastrarlo - portando a una condanna in primo grado all'ergastolo - era stata la testimonianza di un minorenne che raccontò di aver sentito dire a uno dei killer di Gardani la frase «Spara Parracia», soprannome con cui era noto Asero in paese. Tempo dopo, nell'ambito delle intercettazioni di un altro procedimento, emerse invece che quelle parole erano state un modo utilizzato dai killer per depistare i testimoni. Circostanza utilizzata dai legali di Asero e che ha portato al proscioglimento dell'uomo in appello e alla sua scarcerazione dopo quattro anni.