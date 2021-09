Un allevatore di bestiame di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri, e posto ai domiciliari, a Bronte . L'uomo avrebbe più volte tentato, con minacce e violenze, di costringere un 38enne ad abbandonare i propri terreni in contrada Manche-Donna Cara per fare pascolare le proprie mandrie. Deve rispondere di tentativo di estorsione e lesioni personali .

Un allevatore di bestiame di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri, e posto ai domiciliari, a Bronte. L'uomo avrebbe più volte tentato, con minacce e violenze, di costringere un 38enne ad abbandonare i propri terreni in contrada Manche-Donna Cara per fare pascolare le proprie mandrie. Deve rispondere di tentativo di estorsione e lesioni personali.

A denunciarlo è stato la vittima. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania. L'allevatore avrebbe preteso che nel febbraio del 2006 la vittima non acquistasse il terreno, pronunciando frasi come «Qui è tutto mio, devi andare via». Il proprietario sarebbe stato aggreditp dall'allevatore all'interno del proprio fondo agricolo, era stato preso a bastonate e pietrate riportando ferite giudicate guaribili in 20 giorni.