È ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania un cicloamatore rimasto ferito in un incidente stradale, registratosi nel tardo pomeriggio di oggi in contrada Porticatazzo, lungo la strada provinciale 134 al confine tra I territorio di Motta Sant'Anastasia e Belpasso. Non è ancora a chiara la dinamica dell’incidente, a tentare di ricostruirla è la polizia municipale.