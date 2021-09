Ascoltando Pippo Fava...da Taormina. È questo il titolo dell'evento che si terrà martedì 14 settembre al palazzo della Cultura di Catania (in via Vittorio Emanuele II 121) a partire dalle 18.30. Lettura di testi e inediti di Giuseppe Fav a , saranno al centro dell'appuntamento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Fava in occasione del 96esimo anniversario della nascita del giornalista ucciso dalla mafia.

Per l'evento l'ingresso è libero (fino a un massimo di 200 posti) ma è obbligatoria la prenotazione (Clicca qui per accedere al sito da cui prenotare). Inoltre, è necessario presentarsi con copia stampata della prenotazione, con il green pass, un documento d'identità e la tessera sanitaria. In caso di pioggia l'evento avrà luogo nella sala conferenze del palazzo della Cultura e l'ingresso sarà consentito ai primi 65 nominativi prenotati.