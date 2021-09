Un nuovo presidio Slow food in Sicilia : è la salsiccia al ceppo di Linguaglossa . L'area di produzione coincide anche con il territorio dei Comuni di Piedimonte Etneo e Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. La Sicilia è ora la regione italiana con più presìdi. In questa zona resiste una tradizione secolare che prevede di lavorare i vari tagli del maiale su un piano di legno , il ceppo appunto, tipicamente di quercia .

Un nuovo presidio Slow food in Sicilia: è la salsiccia al ceppo di Linguaglossa. L'area di produzione coincide anche con il territorio dei Comuni di Piedimonte Etneo e Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. La Sicilia è ora la regione italiana con più presìdi. In questa zona resiste una tradizione secolare che prevede di lavorare i vari tagli del maiale su un piano di legno, il ceppo appunto, tipicamente di quercia.

La carne così macinata viene impastata a mano e condita con sale, pepe nero e semi di finocchietto selvatico raccolto sull'Etna. A questa ricetta base, poi, ogni macellaio aggiunge un tocco personale, unendo dosi differenti dei singoli tagli secondo il proprio gusto, l'ispirazione e la disponibilità, e alle volte aggiungendo qualche altro sapore, per esempio pomodoro semisecco e provola stagionata. Una volta battuta e impastata, la carne viene insaccata in un budello rigorosamente naturale e legata con lo spago, formando corde di salsicce lunghe un paio di metri.

Solitamente la salsiccia viene lasciata riposare una sola notte prima di essere venduta e portata in tavola cotta alla brace, o tutt'al più al forno o in padella. Ci sono anche produttori che, prima di commercializzarla, scelgono di farla essiccare per circa tre settimane in un luogo fresco e ventilato.