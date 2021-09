Maxi sequestro di alici, sarde e sgombri, per un peso complessivo di oltre una tonnellata e mezza. È il bilancio dell'operazione della Guardia costiera dopo i controlli all'interno di un deposito di stoccaggio nel Comune di Acireale. Dalla Guardia costiera fanno sapere che il proprietario del centro di stoccaggio, che accoglie il pescato da terzi per poi destinarlo al dettaglio, è estraneo ai fatti. Ai trasgressori sono state elevate sanzioni per oltre mille euro e il prodotto rinvenuto è stato sequestrato perché non in regola con la normativa vigente relativa alla tracciabilità del pescato.