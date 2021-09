Avrebbero presentato fatture false per cure odontoiatriche mai ricevute, con il solo intento di ottenere le detrazioni Irpef. La vicenda è stata scoperta dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina e ha portato alla denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.