Prevedere i disagi alla viabilità con la comparsa delle prime piogge era più semplice che prevedere queste ultime stesse. E così è stato. A Catania e provincia , questo pomeriggio, sono bastati pochi minuti di pioggia - per quanto di importante intensità - per portare in primo piano tutte le carenze nel campo della manutenzione ordinaria delle strade. Ad aggravare un quadro che ogni anno si ripresenta puntuale è stata inevitabilmente la cenere vulcanica caduta al suolo e che ancora attende in molti punti di essere rimossa. Con la conseguenza che - nonostante il piano straordinario di pulizia nel territorio provinciale sostenuto dalla Protezione civile regionale - i canali di scolo e i tombini sono spesso ostruiti .

Sui social network non mancano i contributi degli utenti per denunciare i disagi. A piazza Carlo Alberto, dove ha luogo il mercato cittadino, l'acqua si è accumulata allagando il piazzale e costringendo operatori e residenti a muoversi con l'acqua alle caviglie. Problemi anche in via Santa Sofia, sopra la circonvallazione, e nella zona centrale di viale XX Settembre, nei pressi di piazza Roma. Qui c'è chi ha deciso di attraversare la strada, come se fosse un fiume: togliendosi le scarpe e tenendole in mano. Non mancano i tombini saltati che si trasformano in fontane stradale. In zona Playa, invece, la pioggia unita al vento ha causato la caduta di alcuni rami sull'asfalto.