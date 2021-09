La pioggia torrenziale che si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi sulla provincia di Catania ha provocato particolari danni a Biancavilla , dove è stata sufficiente mezz’ora di pioggia per allagare abitazioni a piano terra, trasformare le strade in veri e propri fiumi con auto in sosta travolte dalla furia delle acque . Decine i mezzi in panne e intere porzioni di asfalto saltato e trascinato a valle. Rami d’alberi spezzati in diversi punti della città e tombini saltati che hanno reso le strade insicure.

La pioggia torrenziale che si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi sulla provincia di Catania ha provocato particolari danni a Biancavilla, dove è stata sufficiente mezz’ora di pioggia per allagare abitazioni a piano terra, trasformare le strade in veri e propri fiumi con auto in sosta travolte dalla furia delle acque. Decine i mezzi in panne e intere porzioni di asfalto saltato e trascinato a valle. Rami d’alberi spezzati in diversi punti della città e tombini saltati che hanno reso le strade insicure.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto uomini del 115 del distaccamento di Adrano e Paternò nonché uomini della squadra sommozzatori di vigili del fuoco. Situazione particolarmente critica lungo viale dei Fiori, la strada interna che congiunge Biancavilla con Adrano e in contrada Naviccia ad Adrano.



I vigili del fuoco hanno messo in salvo gli automobilisti, tra le persone coinvolte anche tanti bambini spaventati dei laghetti formatesi nelle due zone. A Biancavilla in pieno centro storico, come piazza Sant’Orsola e via Innessa, si sono formate delle vere e proprie montagne, contenenti asfalto e piastrelle. In via Taranto, invece, si sono create delle vere e propri rapide che hanno travolto le auto in sosta con gli abitacoli invasi da acqua.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche polizia municipale e protezione civile che hanno effettuato per l'intero pomeriggio una serie di sopralluoghi in tutto il territorio comunale. «Quello che ci ha colpito è stata l’intensità della pioggia non tanto la durata - ha detto il sindaco Antonio Bonanno - Abbiamo comunque ripristinato in queste ore le necessarie condizioni di sicurezza sulle strade cittadine. Vedremo nelle prossime ore la reale consistenza dei danni non appena saranno ultimate le verifiche».