Un tamponamento a catena ha visto coinvolte quattro autovetture sull'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza del chilometro 178,500, nel territorio di Belpasso, nel Catanese.

Ancora da accertare le cause dell'incidente, che ha portato alla chiusura della carreggiata per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi delle forze dell'ordine. Due persone sono state portate in ospedale, mentre altre sei sono state medicate sul posto dagli operatori del 118.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Per il traffico diretto a Palermo è stata istituita l’uscita allo svincolo di Motta con rientro allo svincolo di Gerbini, mentre il traffico diretto a Catania è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Gerbini e rientro allo svincolo di Motta.