Gli amanti del nuoto, grandi e bambini, dovranno attendere ancora qualche giorno prima di tuffarsi in acqua nella piscina di via Zurria, nel quartiere di San Cistoforo. L'attesa doveva interrompersi ieri con l'open day che sarebbe dovuto essere l'antipasto per l'inizio delle attività da oggi, e invece sarà prolungata perlomeno fino alla prossima settimana. All'origine del ritardo c'è un episodio di cronaca nera: qualcuno, infatti, ha forzato l'ingresso della piscina portando via degli oggetti. Non è ancora chiaro l'ammontare dei danni, non dovrebbero essere molti ma quanto basta per differire l'avvio del servizio.