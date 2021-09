Ci sarebbe un collegamento tra i due incendi, di matrice dolosa, che si sono registrati nella notte tra domenica e lunedì nella zona Vigne di Santa Maria di Licodia e che hanno interessato un escavatore e una casa rurale distanti l’uno dall’altra circa cento metri. La pista investigativa è seguita dai carabinieri della compagnia di Paternò. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23 all’interno di una traversa di via Cavaliere Bosco.

Il fuoco ha distrutto quasi per intero l’abitacolo del mezzo che si trovava all’interno di un terreno privato, a quanto sembra in sosta. Quasi in contemporanea è partito un incendio che ha danneggiato una casa rurale, l’immobile ha subito danni rilevanti. Qualcuno dei residenti della zona ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto i pompieri del distaccamento di Paternò che hanno lavorato per quasi tre ore prima di avere ragione delle fiamme di entrambi gli incendi.

Nella giornata di ieri i militari dell’Arma hanno ascoltato i diretti interessati. Le indagini condotte dagli uomini dell’arma non escludono al momento nessuna ipotesi. Gli investigatori, infatti, escludono possa essersi trattato di una semplice coincidenza.