Sparano fuochi d'artificio in via Lucciola, a Catania, per ricordare un pregiudicato che oggi avrebbe compiuto 50 anni. Giunti sul posto dopo varie segnalazioni da parte dei residenti, gli agenti hanno visto numerose persone che assistevano all'esplosione. Tutti i presenti sono stati fatti allontanare per mettere in sicurezza le stesse persone e il sito.