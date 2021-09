Oltre dieci cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono andanti distrutti la notte scorsa per una serie di incendi , di probabile matrice dolosa, nel quartiere periferico Librino , a Catania. In particolare i roghi sono avvenuti tutti nelle ore notturne e hanno interessato le varie postazioni collocate nei pressi dei viali Bummacaro e Moncada . Ad aggravare la situazione il grande quantitativo di rifiuti presenti a causa dell'emergenza legata alla raccolta per la saturazione della discarica di Lentini , in contrada Grotte San Giorgio.

A spegnere i roghi, che hanno reso l’aria irrespirabile, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. L'area interessata è gestita dalla società di igiene urbana Energetikambiente. Non è da escludere che nelle prossime ore possa essere presentata denuncia alle forze dell’ordine contro ignoti. Intanto Dusty ha reso noto che 240.240 chili di spazzatura sono già stati rimossi in città e conferiti in discarica. Per risolvere il problema alcuni gestori di altre discariche siciliane si sono resi disponibili a dare il proprio contributo per scongiurare l'attuale situazione.