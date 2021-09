I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato un 45enne di Biancavilla, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, gestore di un bar in via Vittorio Emanuele, tra un caffè e l’altro, era stato descritto ai militari come un attivo spacciatore di droga.