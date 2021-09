Un autocompattatore è andato in fiamme sulla strada statale 121, nella zona industriale di Misterbianco, sul tratto in direzione Catania . L'incendio ha lasciato sulla carreggiata una notevole quantità di olii e di detriti che sono stati rimossi per il ripristino stradale. Il mezzo è di proprietà di Dusty, ditta che si occupa del servizio di spazzamento dei rifiuti, e fa parte dei mezzi in servizio per il cantiere di Valverde.

Un autocompattatore è andato in fiamme sulla strada statale 121, nella zona industriale di Misterbianco, sul tratto in direzione Catania. L'incendio ha lasciato sulla carreggiata una notevole quantità di olii e di detriti che sono stati rimossi per il ripristino stradale. Il mezzo è di proprietà di Dusty, ditta che si occupa del servizio di spazzamento dei rifiuti, e fa parte dei mezzi in servizio per il cantiere di Valverde.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno evitato che le fiamme si propagassero. Non si ha notizia di persone ferite o intossicate, mentre sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. Si è reso necessario deviare il traffico sulle vie laterali.