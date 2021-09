Un 64enne di Ramacca è stato arrestato in flagranza per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Dopo le indagini nella zona rurale di contrada Giglio-Feccia di vino scattate a seguito di alcune segnalazioni, i militari hanno rastrellato la zona e, giunti in un agrumeto hanno trovato le piantine di marijuana in mezzo alla restante vegetazione e legate ai fusti di aranci in modo da mimetizzarle.

Il coltivatore, sorpreso dalla presenza dei carabinieri, non ha potuto far altro che assumersi le proprie responsabilità. Durante la perquisizione sono state trovate 61 piantine e 90 vasi in plastica in cui erano stati impiantati i germogli che, successivamente, erano stati travasati nel terreno. La perquisizione ha riguardato anche l'abitazione dell'uomo. Qui i militari hanno trovato un sacco con all'interno un arbusto di canapa indiana con le relative inflorescenze di circa 100 grammi. L'arrestato, in attesa delle determinazioni dell'Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.