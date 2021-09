Si preannuncia un autunno caldo a Catania? Oltre alle alte temperature che stanno accompagnando quella che sembra essere tutt'altro che la fine della stagione estiva, a essere torrida sembra anche la situazione degli autisti del trasporto urbano di Amts. Oggi il personale della società che - passata da Amt ad Amts dopo la fusione dello scorso 28 giugno con Sostare Srl - ha fermato i mezzi per uno sciopero di quattro ore, dalle 12alle 16. I dipendenti lamentano i disservizi riscontrati nonostante gli annunci della ditta e dell' amministrazione.

La sigla sindacale Faisal-Cisal sottolinea la presenza di pochi mezzi ma, soprattutto, fa notare che troppo spesso viene lasciato da solo, esposto alle tante aggressioni che si verificano di frequente. L'ultima è avvenuta proprio stamattina, poco prima dell'inizio dello sciopero, quando, intorno alle 11, sulla linea 421, all'altezza dell'ufficio postale di viale Mario Rapisardi un autista è stato aggredito da un utente che lamentava il mancato passaggio dell'autobus negli orari stabiliti. L'aggressore avrebbe messo le mani al collo all'autista e poi sarebbe scappato dopo l'intervento dell'autista.

«Sul posto c'era una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta - afferma Romualdo Moschella, segretario regionale di Faisal-Cisal. Quest'ultima aggressione è seguita a quella della scorsa settimana. Su viale Mario Rapisardi ci sono alcune criticità: su 9 vetture in circolazione oggi ce n'erano soltanto due. L'amministrazione dice che ha potenziato il servizio, ma di fronte ai problemi sollevati dal personale continua a stare in silenzio e lasciare soli gli autisti e i verificatori degli autobus. Abbiamo chiesto chiarimenti e di tutelare i lavoratori: se le cose non cambiano, annunceremo uno sciopero di 24 ore». Intanto, sullo sciopero di oggi, dai vertici di Amts preferiscono non rilasciare dichiarazioni.