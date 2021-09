Uno scontro tra un'automobile e uno scooter si è verificato nella tarda mattina di oggi lungo il viale Mario Rapisardi, a Catania. L'impatto, per cause ancora da accertare e quasi all'angolo con via Salvatore Florio Isaia, è avvenuto all'altezza del civico 609. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 per occuparsi di due persone rimaste ferite.