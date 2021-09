«Esprimo massima solidarietà ai sindaci dei Comuni di Giarre, Milo, Sant’Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea che nelle scorse ore si sono simbolicamente sfilati la fascia tricolore per protestare contro il mancato riconoscimento dello status di Comuni vulcanici. Lo ribadisco da tempo che i fenomeni parossistici sull’Etna sono ormai diventati così frequenti da essere considerati dagli esperti strutturali e cronici e, proprio per questo, era arrivato il momento di dichiarare, senza indugi, lo stato di emergenza», spiega in una nota stampa la deputata catanese Maria Laura Paxia , appartenente al gruppo Misto.

«Esprimo massima solidarietà ai sindaci dei Comuni di Giarre, Milo, Sant’Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea che nelle scorse ore si sono simbolicamente sfilati la fascia tricolore per protestare contro il mancato riconoscimento dello status di Comuni vulcanici. Lo ribadisco da tempo che i fenomeni parossistici sull’Etna sono ormai diventati così frequenti da essere considerati dagli esperti strutturali e cronici e, proprio per questo, era arrivato il momento di dichiarare, senza indugi, lo stato di emergenza», spiega in una nota stampa la deputata catanese Maria Laura Paxia, appartenente al gruppo Misto.

«Purtroppo il governo nazionale e la Regione Sicilia non sono di questo avviso e non hanno preso in considerazione il fatto che, questi e altri Comuni del versante est colpiti dalla copiosa caduta di cenere vulcanica degli ultimi mesi, per poter far fronte a queste continue emergenze, hanno dovuto sostenere importanti spese a carico dei propri bilanci, rischiando così il dissesto finanziario».