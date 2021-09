Riflettori ancora puntati sui ritardi dei lavori nel campo di San Teodoro, a Librino , dove l'associazione sportiva dei Briganti da quasi dieci anni si è posta come punto di riferimento per tanti ragazzi del quartiere, spesso vittima della criminalità. La società di rugby attende da tre anni di riavere il proprio campo da gioco dove disputare allenamenti e il campionato di Serie C , dove milita attualmente. Tuttavia, tra blocchi burocratici e problemi strutturali, il cantiere appaltato per oltre 300mila euro, con un ribasso del 38 per cento, è ancora aperto. Le opere dovevano interessare la tribuna, l'allargamento della struttura e il rifacimento del campo di gioco. Come riportato da MeridioNews , i lavori sono fermi a causa del pietrisco e dell'erba sintetica . Da quanto ha affermato il presidente della società Mirko Saraceno , al momento non sarebbero nelle disponibilità dell'impresa. Sempre secondo quanto ha spiegato Saraceno ci sarebbe stato un guasto al macchinario che tritura il pietrisco, utile a realizzare il tappeto drenante del campo da gioco.

Riflettori ancora puntati sui ritardi dei lavori nel campo di San Teodoro, a Librino, dove l'associazione sportiva dei Briganti da quasi dieci anni si è posta come punto di riferimento per tanti ragazzi del quartiere, spesso vittima della criminalità. La società di rugby attende da tre anni di riavere il proprio campo da gioco dove disputare allenamenti e il campionato di Serie C, dove milita attualmente. Tuttavia, tra blocchi burocratici e problemi strutturali, il cantiere appaltato per oltre 300mila euro, con un ribasso del 38 per cento, è ancora aperto. Le opere dovevano interessare la tribuna, l'allargamento della struttura e il rifacimento del campo di gioco. Come riportato da MeridioNews, i lavori sono fermi a causa del pietrisco e dell'erba sintetica. Da quanto ha affermato il presidente della società Mirko Saraceno, al momento non sarebbero nelle disponibilità dell'impresa. Sempre secondo quanto ha spiegato Saraceno ci sarebbe stato un guasto al macchinario che tritura il pietrisco, utile a realizzare il tappeto drenante del campo da gioco.

I lavori avrebbero dovuto essere conclusi entro il sei settembre ma, dopo le ultime criticità, adesso i Briganti si augurano che possano essere completati entro il 17 di ottobre, data della prima partita di campionato della stagione. Nel frattempo, in questi anni di lungo stop in cui la società ha usufruito delle strutture comunali del Cibalino e degli spazi adiacenti al campo di San Teodoro, si è registrata una diminuzione di ragazzi e e ragazze tesserati. Dopo l'ultimo articolo di questo giornale sulla questione è intervenuta la deputata alla Camera Simona Suriano che ha affermato come il ritardo ulteriore della consegna del campo sia un «affronto per la realtà sportiva dei Briganti, che ha sottratto un luogo abbandonato al degrado, allo spaccio e al crimine - commenta - Le istituzioni, in primis il Comune di Catania, hanno l'obbligo di consegnare con tempi certi il campo che è indispensabile per gli allenamenti e le partite». «Per questo deficit strutturale - ha sottolineato Suriano - solleciterò, anche per vie ufficiali, il Comune a fornire soluzioni immediate per gli intoppi che hanno determinato il rallentamento dei lavori».