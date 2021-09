Un 28enne è stato arrestato, mentre un altro giovane di 30anni è stato denunciato, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri si sono mossi dopo alcune segnalazioni riguardo alle attività della piazza di spaccio locale.

I due, entrambi del posto, sono stati seguiti mentre percorrevano via Otranto, sin quando hanno fatto insieme il loro ingresso in un edificio apparentemente disabitato. I militari hanno quindi fatto il loro immediato accesso al suo interno rinvenendo una singola dose di marijuana nelle tasche del trentenne, oltre che il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e due bilance di precisione.

Perquisita l'abitazione del 28enne, i militari hanno trovato alcuni barattoli nella corte esterna, nascosti sotto una catasta di pietre, al cui interno erano contenute complessivamente 116 dosi di marijuana, già singolarmente confezionate per la vendita. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.