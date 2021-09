Il Catania tocca uno dei punti più bassi da quando è tornato in serie C e perde una sfida che sembrava fosse ormai destinata a regalare almeno un pareggio ai rossazzurri. A spuntarla è il Bari, che vince 2-1 al Massimino grazie a un goal segnato a una manciata di secondi dalla fine da Simeri su cross di Marras, bravo a sfruttare una dormita di Monteagudo.

Una partita dai mille volti, che avrebbe potuto concludersi con un pari meritato per i padroni di casa, protagonisti di sessanta minuti sonnolenti e quasi anonimi, spezzati dal goal dell’1-0 pugliese siglato al 52’ da Terranova. A riaccendere la luce ci aveva pensato quel Luca Moro subentrato poco prima a Sipos, dal quale ha preso in eredità il peso dell’attacco, facendosi apprezzare con l’ottimo colpo di testa che al 70’ aveva regalato il momentaneo 1-1 al Catania, spingendo addirittura i suoi a sognare il sorpasso e il definitivo successo.

Un sogno rimasto tale, a causa dell’ennesimo errore determinante che pesa come un macigno sulla sconfitta del Catania, la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia. La classifica piange e il Catania adesso occupa una preoccupante 17esima posizione con soli tre punti e lo spauracchio di una probabile penalizzazione di due punti, che dovrebbe arrivare per il ritardo nel pagamento degli stipendi dello scorso mese di giugno. Una situazione figlia dei problemi societari, ma che non permette comunque di digerire un momento così buio e difficile, con una classifica deficitaria difficile da ricordare per i tifosi rossazzurri in altre annate vissute nella stessa categoria.

Adesso due giorni di riposo e poi la ripresa degli allenamenti nella giornata di mercoledì, certamente con il morale sotto i tacchi, pensando anche che nel prossimo turno la squadra di Baldini sarà ospite di quel Catanzaro che appena quattro giorni fa ha già fatto male al Catania, eliminandolo dalla Coppa Italia.