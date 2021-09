Due feriti, di cui uno in gravi condizioni . Questo il bilancio di un incidente stradale, registratosi nel primo pomeriggio di oggi a Belpasso , in contrada Valcorrente lungo la strada provinciale 229/I che costeggia il centro commerciale Etnapolis. Da quanto appurato dai carabinieri della compagnia di Paternò si tratterebbe di un incidente stradale autonomo, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente stradale, registratosi nel primo pomeriggio di oggi a Belpasso, in contrada Valcorrente lungo la strada provinciale 229/I che costeggia il centro commerciale Etnapolis. Da quanto appurato dai carabinieri della compagnia di Paternò si tratterebbe di un incidente stradale autonomo, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il sinistro ha visto coinvolto un uomo di 36 anni e il figlio di 18 anni di Paternò ma residenti a Belpasso. I due viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard-rail. La moto si spezzata in due parti mentre i due, a seguito dell’impatto, avrebbero fatto un volo di oltre dieci metri, cadendo rovinosamente in una scarpata. Immediati i soccorsi; sul posto oltre i carabinieri, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e personale del 118.

I medici, accertando le gravità delle ferite dell’uomo, hanno allertato l’elisoccorso, atterrato non distante dal luogo del sinistro. Il 36enne è stato portato al Cannizzaro dove i medici si sono riservati la prognosi, mentre il figlio è stato condotto all’ospedale di Biancavilla. Le sue condizioni non sarebbero gravi.