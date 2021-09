Anche il Consiglio di giustizia amministrativa, dopo il Tar, ha dato ragione alla Srr Catania Area Metropolitana sulla questione relativa al bando per la gara settennale della raccolta rifiuti nel capoluogo etneo. A fare ricorso era stata la Dusty, la ditta che attualmente sta gestendo il servizio in regime di proroga e che non ha partecipato alla gara d'appalto giudicando il bando antieconomico. Di avviso diverso il Comune e la Srr, la società di regolamentazione del settore rifiuti nonché stazione appaltante.