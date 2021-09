Litigi tra vicini di casa , dovuti a un cane tenuto in appartamento, sono culminati in un tentato omicidio a Camporotondo Etneo dove i carabinieri hanno arrestato un 49enne . Allertati da una chiamata, i militari sono arrivati in via Etna dove hanno trovato la vittima di 26 anni ancora seduta sul ciglio della strada che grondava sangue dal viso e dall'addome . Subito dopo, è stato bloccato l'aggressore che si trovava ancora in strada.

Litigi tra vicini di casa, dovuti a un cane tenuto in appartamento, sono culminati in un tentato omicidio a Camporotondo Etneo dove i carabinieri hanno arrestato un 49enne. Allertati da una chiamata, i militari sono arrivati in via Etna dove hanno trovato la vittima di 26 anni ancora seduta sul ciglio della strada che grondava sangue dal viso e dall'addome. Subito dopo, è stato bloccato l'aggressore che si trovava ancora in strada.

È stato lo stesso aggressore, dopo avere ammesso le proprie responsabilità, a condurre i carabinieri nella sua abitazione mostrando anche che aveva nascosto i due coltelli da cucina (con lama di 30 centimetri) utilizzati per l'aggressione sotto il lavello della cucina. Alla vittima, trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, i medici hanno diagnosticato una «ferita lacero-contusa in regione frontale, una ferita a lembo della piramide nasale, altre piccole ferite superficiali sparse» con una prognosi di 15 giorni.

Stando a quanto ricostruito finora, il 26enne si sarebbe trovato nel cortile condominiale insieme a un vicino di casa al quale stava raccontando dei suoi dissidi con una coppia di inquilini, originati soprattutto dai fastidi provocatigli dal cane tenuto nell'appartamento. Nel frattempo, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e la moglie che affacciata dal balcone di casa avrebbe inveito contro il giovane. In supporto della donna sarebbe arrivato il marito che, armatosi dei due coltelli, sarebbe sceso e si sarebbe scagliato contro il 26enne che è riuscito a salvarsi grazie all'intervento dell’altro inquilino. L’arrestato è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.