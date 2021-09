Cerchi una buona scuola di inglese a Catania perché hai bisogno di imparare la lingua o semplicemente perfezionarla? Iscriverti ad un corso di bassa qualità solo perché più economico potrebbe rivelarsi un'inutile perdita di tempo, perché non impareresti nulla di nuovo. Una delle più consigliate è invece la scuola di inglese MyES a Catania, che ha ottenuto moltissime recensioni positive e vanta effettivamente delle caratteristiche che si possono considerare ideali.

Perché vale la pena iscriversi a una scuola come questa? Oggi ti diamo 5 buoni motivi per cui vale la pena scegliere MyES.

#1 Insegnanti madrelingua certificati

Uno dei primi vantaggi offerti dalla scuola di inglese MyES è proprio questo: la presenza di insegnanti madrelingua certificati, fondamentali se si vuole apprendere la lingua al meglio. Se infatti i docenti fossero italiani, non si potrebbero imparare al meglio pronuncia e comprensione della lingua parlata. È infatti innegabile che solo un madrelingua sia in grado di parlare l'inglese esattamente allo stesso modo dei propri connazionali, mentre un italiano avrà sempre una pronuncia contaminata dalla propria lingua natia.

#2 Corsi specifici e settoriali

Un altro grande punto di forza della scuola di inglese MyES presente a Catania è che offre varie tipologie di corso, a seconda del settore in cui si intende migliorare la propria conoscenza della lingua o del proprio livello naturalmente. Facciamo qualche esempio. Hai bisogno di seguire delle lezioni di inglese perché devi ottenere la certificazione IELTS? MyES propone un corso appositamente pensato per preparare gli studenti al test. Devi imparare la lingua per crescere all'interno della tua azienda o per trovare più facilmente lavoro? MyES prevede dei corsi specifici di Business English.

#3 Prima fai una prova gratuita, poi ti iscrivi

Un altro buon motivo per cui ti conviene scegliere MyES è che questa scuola è una delle poche che offre la possibilità di fare qualche lezione di prova prima di procedere con l'iscrizione e dunque con il pagamento del corso. Potrai dunque verificare personalmente se questa è la scuola giusta per te e solo in seguito avrai la facoltà di iscriverti, altrimenti sarai del tutto libero di lasciar perdere.

#4 Gli orari sono flessibili per venire incontro alle tue esigenze

Le lezioni di MyES vengono organizzate in orari estremamente flessibili, proprio per consentire a tutti di conciliare i propri impegni lavorativi e personali. Non dovrai preoccuparti dunque di incastrare lo studio dell'inglese: potrai scegliere quando seguire le lezioni in base alle tue esigenze.

#5 Possibilità di ripetere le lezioni gratuitamente

Se durante una lezione perdi il filo del discorso o non riesci a capire un concetto importante perché quel giorno sei stanco o perché particolarmente difficile, sei libero di ripetere la stessa lezione gratuitamente tutte le volte che vuoi. Anche questo è un vantaggio che MyES ti offre e che non va sottovalutato.