Attesa per la serata inaugurale del Bellini Festival, manifestazione dedicata al compositore etneo che dal 2009 è organizzata da Enrico Castiglione. La kermesse, quest'anno, si aprirà nella cornice di palazzo Biscari. La 13esima edizione del Bellini Festival arriva dopo una querelle ingaggiata con la Regione Siciliana, finita, pochi giorni fa, in tribunale dopo che Manlio Messina, assessore allo Spettacolo della giunta Musumeci, nei mesi scorsi aveva annunciato la Bellininfest, altra iniziativa dedicata al Cigno catanese, con concerti ed eventi svolti sempre stesso periodo a Catania. Per Castiglione, viste le similarità nel nome e di alcuni contenuti dell'evento, si presentava il rischio concreto di un plagio. Motivo per cui prima ha inviato delle lettere di chiarimento alla Regione e, successivamente, si è rivolto al tribunale, che ha ritenuto «minime e impercettibili» le differenze tra i due festival, dandogli ragione. Adesso il Belli(n)fest dovrà procedere al ritiro del logo.