Assolto il dirigente del settore Verde pubblico del Comune di Catania I.P. L'uomo, in carica dal 2013 nella direzione degli uffici, era accusato di omicidio colposo per la morte di Patrizia Scalora, 49enne che il 23 ottobre 2014, mentre si trovava seduta in piazza Cutelli insieme alla figlia di 19 anni, rimase travolta da una palma.