Quattro mesi dopo il mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti, finisce in manette il narcotrafficante di origine colombiana, Julio Cesar Hurtado Rodriguez : il suo arrestato a Valencia (Spagna) da militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania con la collaborazione e il supporto dello Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e del Cuerpo Nacional de Policia spagnolo.

Quattro mesi dopo il mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti, finisce in manette il narcotrafficante di origine colombiana, Julio Cesar Hurtado Rodriguez: il suo arrestato a Valencia (Spagna) da militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania con la collaborazione e il supporto dello Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e del Cuerpo Nacional de Policia spagnolo.

Hurtado Rodriguez che é in attesa di essere estradato dalla Spagna, era tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione Cocorito della fine del mese dello scorso maggio, scattata nei confronti di 13 persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.