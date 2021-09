I carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato un catanese 49enne responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, di cui non sono state fornite le generalità, si era trasformato nel punto di riferimento per i consumatori di droga nel quartiere Barriera. Così è scattata una perquisizione al primo piano di un’abitazione di via del Bosco.