«L'adolescenza catanese è lo specchio della città : tanto energica quanto imprevedibile. Per questo ho voluto immortalare i momenti trascorsi da una comitiva di ragazzi dopo i 56 giorni di lockdown ». Daniele Vita , fotografo freelance di Viterbo, racconta a MeridioNews l'amore per Catania. Trasferitosi all'ombra dell'elefante per stare insieme alla sua compagna, da quattro anni immortala le scene di quotidiane che si susseguono tra l'Etna , il mare e i quartieri popolari brulicanti di storie ricche e diverse tra loro. Ed è proprio da questo mosaico che ha tratto ispirazione per due delle sue raccolte fotografiche. Una si chiama San Berillo calcio Junior, l'altra ha come titolo Bagnanti . Proprio quest'ultima raccolta, che racconta le scene di vita di una comitiva di ragazzi sulla scogliera catanese di San Giovanni Li Cuti , è stata premiata il mese scorso. Adesso, fino al prossimo 24 ottobre , sarà protagonista a Lodi , in Lombardia, alla dodicesima edizione del Festival della Fotografia Etica , rassegna che ospita 80 fotografi da diverse parti del mondo e accoglie venti mostre. Bagnanti figura all'interno del contest World Report Award , composto da sei sezioni, in base all'argomento trattato dalla raccolta fotografica. I vincitori sono stati scelti da una giuria internazionale.

«L'adolescenza catanese è lo specchio della città: tanto energica quanto imprevedibile. Per questo ho voluto immortalare i momenti trascorsi da una comitiva di ragazzi dopo i 56 giorni di lockdown». Daniele Vita, fotografo freelance di Viterbo, racconta a MeridioNews l'amore per Catania. Trasferitosi all'ombra dell'elefante per stare insieme alla sua compagna, da quattro anni immortala le scene di quotidiane che si susseguono tra l'Etna, il mare e i quartieri popolari brulicanti di storie ricche e diverse tra loro. Ed è proprio da questo mosaico che ha tratto ispirazione per due delle sue raccolte fotografiche. Una si chiama San Berillo calcio Junior, l'altra ha come titolo Bagnanti. Proprio quest'ultima raccolta, che racconta le scene di vita di una comitiva di ragazzi sulla scogliera catanese di San Giovanni Li Cuti, è stata premiata il mese scorso. Adesso, fino al prossimo 24 ottobre, sarà protagonista a Lodi, in Lombardia, alla dodicesima edizione del Festival della Fotografia Etica, rassegna che ospita 80 fotografi da diverse parti del mondo e accoglie venti mostre. Bagnanti figura all'interno del contest World Report Award, composto da sei sezioni, in base all'argomento trattato dalla raccolta fotografica. I vincitori sono stati scelti da una giuria internazionale.

«Bagnanti partecipa all'interno della categoria Future Generation - spiega Vita - Sono 21 scatti, tutti in bianco e nero, realizzati da maggio a luglio del 2020. Frequentavo la scogliera di San Giovanni li Cuti e vedevo tutti questi ragazzi che volevano riprendersi la loro libertà: condividere i momenti al mare o tornare a innamorarsi, ma anche a litigare o a giocare in spiaggia. Momenti spontanei di vita quotidiana che messi insieme formano un mosaico di storie diverse». Così, mentre trascorrono i giorni di maggio, i ragazzi di San Giovanni li Cuti e il fotografo fanno amicizia. «All'inizio uno di loro mi ha chiesto con tono molto contrariato perché li fotografassi - prosegue il fotografo - Con gli altri ci conoscevamo già. Man mano ho fatto amicizia con loro e, tramite la macchina fotografica, ho assistito a storie diverse vissute da ognuno. C'era chi veniva dai quartieri popolari e conviveva con diverse situazioni delicate, chi sarebbe dovuto rientrare in un comunità. Ho assistito anche ad amori nati e finiti in poche settimane. Tutte queste storie ho cercato di sintetizzarle in pochi scatti».

Insieme alla raccolta Bagnanti, anche San Berillo calcio Junior è arrivata in finale al concorso fotografico. «San Berillo calcio Junior racconta la storia di una squadra di calcio che si è formata nella zona della fiera - aggiunge Vita - Con questi due lavori voglio mettere a fuoco l'energia di Catania. Qui i sentimenti e le emozioni si susseguono rapidamente. La gente convive perennemente col vulcano: questo ti fa capire quanto qui tutto sia imprevedibile. È una città molto forte, dove un giorno puoi sentirti escluso salvo poi essere accolto subito dopo. Una città che corre, dove succedono molte cose da un momento all'altro e non si sta mai fermi: anche quando vuoi immortalare una storia ti accorgi che cambia tutto molto velocemente». Mosso dalla vivacità del capoluogo etneo, Vita per il momento continua a vedere il suo futuro a Catania. «Coltivo la passione per la fotografia da circa venti anni - conclude - Prima vendevo le fotografie ai giornali. A questo, adesso, ho aggiunto la professione dell'insegnamento, ma continuerò raccontando le storie di tutti i giorni».