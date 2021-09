Adelasia Del Vasto ed Eleonora D’Angiò , due regine che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dei nostri territori. La vita delle due sovrane è stata al centro della decima edizione di Belpasso sta perdendo la memoria, salviamo l’altarino Cisterna Regina , convegno organizzato dall’ Archeoclub d’Italia Regina Eleonora d’Angiò . «È un progetto per cui mi batto da vent'anni e un impegno che continuo a portare avanti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio », ha detto la presidente Maria Rosa Vitaliti .

Adelasia Del Vasto ed Eleonora D’Angiò, due regine che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dei nostri territori. La vita delle due sovrane è stata al centro della decima edizione di Belpasso sta perdendo la memoria, salviamo l’altarino Cisterna Regina, convegno organizzato dall’Archeoclub d’Italia Regina Eleonora d’Angiò. «È un progetto per cui mi batto da vent'anni e un impegno che continuo a portare avanti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio», ha detto la presidente Maria Rosa Vitaliti.

Relatore del convegno è stato l'esperto di Storia e Medicina medievale Roberto Motta che, nel suo intervento, ha ripercorso i tratti salienti della vita delle due regine. «Eleonora D'Angiò ha vissuto in questi luoghi, anche a Paternò e a Catania, ed è stata una grande regina. È importante riprendere la storia degli aragonesi che, a lungo, è stata trascurata». A leggere dei brani sulla vita delle due sovrane sono state Agata Longo e Maria Francesca La Delfa in abiti medievali, mentre le dame Giuliana Pappalardo e Olga De Luca hanno accolto gli ospiti. Per il Comune di Belpasso erano presenti l'assessore alla Cultura Tony Di Mauro e l'assessora alla Pubblica istruzione Fiorella Vadalà.

Nel corso della serata è stato assegnato un riconoscimento al gruppo Rmb - per cui era presente anche il direttore responsabile Vito Sapienza - con una menzione d’onore alla direttrice del telegiornale di Sestarete Valentina Mammino. Un riconoscimento anche agli alunni della scuola media Nino Martoglio, che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso fotografico Rappresenta il tuo territorio.