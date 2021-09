L’Ekipe Orizzonte continua il cammino in coppa Italia a punteggio pieno, grazie al terzo successo in altrettante partite giocate nel girone A. Anche ieri sera, sempre sul campo di Firenze , le catanesi hanno disputato un’ottima gara, vincendo 17-12 contro il CSS Verona . Match caratterizzato dalla partenza a razzo delle rossazzurre, che hanno vinto 6-2 il primo tempo e 4-3 il secondo. Inutile il tentativo di ritorno delle scaligere, avanti 5-3 nel terzo parziale, con le etnee brave a chiudere in vantaggio anche la quarta frazione, con il punteggio di 4-2.

Bronte Halligan e Valeria Palmieri sono state le migliori marcatrici del match con quattro gol ciascuno, mentre Veronica Gant, Dafne Bettini e Jelena Vukovic hanno segnato due reti a testa. Uno anche per Dorotea Spampinato, Claudia Marletta e Morena Leone. Al termine del match, la coach dell’Ekipe Orizzonte ha commentato con soddisfazione la partita giocata dalle giocatrici rossazzurre: «Quella di stasera è stata sicuramente una partita vera – ha detto Martina Miceli – , però le nostre ragazze sono state brave. Siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto una piccola flessione ma siamo tornati subito sopra. Oggi hanno fatto bene soprattutto le nostre atlete più giovani, dispiace solo per Aurora Longo che ha subìto un piccolo infortunio. Nulla di grave per fortuna, però non è più potuta tornare in campo. Molto bene Bronte Halligan».

Oggi alle 10:00 l’Ekipe Orizzonte affronterà le padrone di casa della RN Florentia nell’ultima giornata del girone. Le prime tre classificate del girone accedono alla final six di Coppa Italia, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2022.