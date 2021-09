Un uomo è stato arrestato ieri sera a Catania, nella zona tra via Dottor Consoli e via Lago di Nicito. Per lui l'accusa è di furto con scasso. L'intervento è stato effettuato da un agente della polizia libero dal servizio, accortosi di ciò che stava accadendo: il ladro, insieme a un complice che è riuscito a fuggire, hanno rotto il vetro dello sportello posteriore di un'auto parcheggiata portando via una borsa.