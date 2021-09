I carabinieri di Misterbianco , con l'ausilio dei militari del XII Reggimento Sicilia e del personale dell'Asp, ha sequestrato un cavallo di razza purosangue inglese che non era mai stato sottoposto al test per stabilire se l'animale è affetto da anemia infettiva .

All'interno della stalla, in via Luigi Sturzo, i militari hanno trovato anche flaconi di medicinali ottenuti senza prescrizione veterinaria. Il cavallo è stato affidato a un maneggio mentre il proprietario dell'equino è stato multato per oltre 16mila euro.