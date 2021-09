Tavoli lanciati in aria e colpi di casco al volto. Un concentrato di violenza con una piazza trasformata in una sorta di ring. I fatti, come dimostrano alcuni video pubblicati su Tik Tok, sono stati immortalati dagli smartphone sabato sera in piazza Currò, nel cuore del centro storico di Catania a due passi dal mercato della Pescheria. Secondo quanto verificato da MeridioNews, la tensione sarebbe salita dopo il tentativo da parte di un agente fuori servizio di controllare alcuni giovani. A insospettire il poliziotto, sarebbe stata una discussione in cui si faceva riferimento a un'arma, forse una pistola. Dai sussurri si è passati all'azione con una rissa che ha creato non poco scompiglio, coinvolgendo anche altri ragazzi.