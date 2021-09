I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 51enne del posto ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. La centrale operativa aveva ricevuto la segnalazione di un addetto alla vigilanza di un noto punto vendita di materiale edile ed elettrico, in un centro commerciale della zona, che informava l’operatore del verosimile furto in atto di un consistente numero di climatizzatori da parte di due uomini.