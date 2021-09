I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 28enne ed un 40enne di San Pietro Clarenza perché responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Intorno a mezzanotte un automobilista, transitando per via Catania nel territorio di Trecastagni, ha notato la presenza dei due che si erano introdotti all’interno di una villetta in costruzione e, pertanto, ha prontamente avvisato dell’accaduto la centrale operativa.