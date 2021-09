« La mia storia si sta ancora scrivendo e non si è ancora conclusa». Francesca De Sanctis , giornalista e scrittrice, ha preso spunto dalle esperienze raccolte durante il suo percorso professionale per dar vita al suo libro Una vita al contrari o , dove l'ex firma de l'Unità racconta come il suo percorso sia cambiato dopo la perdita del lavoro, quando, nel 2017, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci ha chiuso. «Il finale del mio libro è aperto - afferma De Sanctis ai microfoni di Radio Fantastica - Ho voluto raccontare che la speranza non muore mai. Non tutte le storie nella vita vanno come immaginiamo. Nel mio caso non avevo perso soltanto il lavoro, ma si trattava dei miei sogni ».

Così decide di «elaborare il lutto attraverso la scrittura - prosegue - Che mi ha sempre aiutato. E nel momento in cui le cose non andavano, ho deciso di scrivere e mandare un messaggio positivo, forte e chiaro, perché di fronte ai problemi non ho smesso mai di lottare. Così mi sono rialzata e ho raccontato le emozioni attraverso le parole, in modo da raggiungere tante persone parlando di umanità». Un'autobiografia in cui però tutti si possono ritrovare, specie nei momenti difficili come quelli trascorsi da De Sanctis a un certo punto del suo cammino.

«In quei momenti ho avuto accanto il mio compagno di vita, mio marito - aggiunge - Con lui ho condiviso e condivido tanto: sin dai tempi del liceo è stato uno dei miei punti di forza, mi ha sempre accompagnata e sostenuta. Avevo 25 anni quando sono stata assunta a l'Unità: per me era non solo un giornale, ma motivo di orgoglio, perché in quelle pagine hanno scritto firme eccellenti, oltre a essere il giornale fondato da Gramsci». Adesso per De Sanctis c'è un nuovo punto di svolta, raccontato nelle pagine del suo ultimo libro. Una vita al contrario sarà presentato domani, alle 19,30, al teatro Stabile di Catania insieme alla speaker radiofonica del gruppo Rmb Antonella Insabella.