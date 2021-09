Tappa e maglia da leader della classifica generale . L'arrivo esplosivo di Caronia, terza tappa del Giro di Sicilia 2021 , si chiude con il sigillo di Alejandro Valverde . Il murciano, capitano della Movistar, era il favorito di giornata. L’arrivo prevedeva uno strappo di 3 chilometri al sei per cento di pendenza media con punte oltre l’11 per cento. Eccezionale il lavoro del team con in testa il 30enne Davide Villella . Vincenzo Nibali chiude in decima posizione ma già domani avrà la possibilità di rifarsi con la quarta e ultima tappa da Sant'Agata di Militello a Mascali , in provincia di Catania.

Dopo due tappe adatte ai velocisti, la terza frazione del Giro di Sicilia apriva le porte ai nomi più attesi della corsa: Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Romain Bardet e Chris Froome. La fuga di giornata ha avuto come protagonisti David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior). Fuggitivi ripresi nei pressi del gran premio della montagna di Pollina, vinto da Benjamin King, dopo il lavoro davanti al gruppo delle squadre Movistar e Trek Segafredo.

Nelle prime due tappe bis del velocista colombiano Juan Sebastiàn Molano del team UAE Emirates. In evidenza il corridore di casa Filippo Fiorelli, quinto nella prima tappa e secondo nella frazione con arrivo a Mondello. In quest'ultima tappa Fiorelli è stato però relegato dalla giuria all’ultimo posto del gruppo per deviazione dalla traiettoria scelta e per avere ostacolato, secondo i giudici, un altro corridore. Une decisione che ha sollevato non poche polemiche anche perché la squadra del terzo arrivo, la Trek Segafredo di Matteo Moschetti, a quanto pare non aveva presentato nessun reclamo.