Gli affari di famiglia e la vendita di cocaina in un bar di Aci Bonaccorsi. Un rodato meccanismo per acquistare e vendere droga, anche a Viagrande e Zafferana Etnea, a volte anche in presenza di bambini. Sono sette le persone indagate, tra le quali una madre e due fratelli, dei reati di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per sei persone è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere; per una della donne dedite a confezionare le dosi la misura più lieve dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono i risvolti dell'operazione Demolition, condotta dai carabinieri dalla compagnia del nucleo operativo di Acireale a maggio del 2020. Pedinamenti e appostamenti hanno portato anche ad arresti in flagranza e sequestri di droga.