È deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania il 22enne, rimasto gravemente ferito ieri nell'esplosione di una bombola di gas in una dépendance di un'azienda agricola di Siracusa. Il 22enne aveva riportato numerose ustioni in varie parti del corpo. Cinque i feriti, due dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'esplosione avvenuta ieri intorno alle 14:00.