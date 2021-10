Sono stati segnalati 27 lavoratori nell'ambito dell'attività di indagine svolta dai carabinieri per il contrasto ai fenomeni di illegalità nel mondo del lavoro, dopo il controllo di alcune aziende agricole nel territorio di Bronte e Maletto.

Nel corso dell'attività ispettiva è stata riscontrata l’attività in nero per cinque lavoratori, mentre per altri 17 è stata constatata la ritardata trasmissione della comunicazione di assunzione. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per una somma complessiva pari a circa 12mila euro e sono stati recuperati 5500 euro di contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre è stata denunciata la rappresentante legale di un'azienda in contrada Pietralonga, a Bronte.