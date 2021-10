Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio all'interno della Innorec , ditta specializzata nel recupero e nella preparazione per il riciclo di materiale plastico per la produzione di resine. Necessario l'atterraggio dell'elisoccorso in uno slargo di via Mosco Mollica Alagona , all'interno della zona industriale sud di Catania - blocco Palma II . L'uomo, stando a quanto risulta dalle prime informazioni, sarebbe finito con il braccio in un macchinario utilizzato per triturare i copertoni. Lì sarebbe avvenuta l'amputazione di un braccio.

Il ferito, un 24enne originario del Marocco, è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni, come fanno sapere fonti sanitarie al nostro giornale, sono gravi e proprio in questo momento si trova in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico. Sul lungo dell'incidente sono intervenuti anche due mezzi della polizia con gli agenti che stanno sentendo alcuni testimoni.