Incidente stradale nella mattinata di oggi a Belpasso, tra via II retta Levante e X traversa. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Nissan condotta da un uomo di 35 anni di San Giovanni La Punta e un furgone Fiorino guidato da un uomo di Belpasso di circa 40 anni. L’impatto è stato piuttosto violento con pezzi di carrozzeria sparsi sull’asfalto.