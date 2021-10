Tiene banco la questione concessione delle palestre scolastiche a Paternò. Le associazioni sportive chiedono agli istituti scolastici la concessione delle strutture dove poter svolgere gli allenamenti. Dall'altro lato, i dirigenti scolastici si sono opposti alla concessione delle strutture per via delle norme che impongono limitazioni sulla fruizione delle palestre in zona gialla. Dopo gli incontri tra le sigle sportive e la lettera inviata da queste ultime al Coni, Miur e alle istituzioni regionali, la questione sembra ancora non sbloccarsi. Sull'argomento è intervenuto il circolo paternese del Partito democratico. I dem locali invitano all'amministrazione di «attivarsi immediatamente perché tutte le palestre vengono concesse in fruizione in sinergia con le esigenze dell'attività didattica», scrive in una nota Salvatore Leonardi, segretario del Circolo Pd di Paternò. La nota dei democratici è rivolta anche alla Città metropolitana, a cui i dem invitano a concedere «le palestre delle scuole di secondo grado, le cosiddette superiori. Tutti i ragazzi e giovani di Paternò devono poter fruire le strutture che la città offre».